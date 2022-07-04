Улан-Удэ, 4 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Двое заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 307.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 075 пациентов, в том числе пять за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 3035 человек.