Казань, 4 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Казанским работодателям на частичную оплату труда на время общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска работы, и на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства находящихся под риском увольнения работников выделено более 114 млн рублей. Из них свыше 28 млн рублей направили в виде субсидий на сохранение занятости, сообщает городская администрация.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Промышленным предприятиям предоставлена поддержка на обучение работников, которые находятся под риском увольнения, в размере до 59 580 рублей на одного сотрудника. Так, на 118 работников данную субсидии предоставили в размере более 1,4 млн рублей.

Переобучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» организовали для 1350 человек. Всего от желающих получить новую специальность горожан поступило более 5 тыс. заявлений. Наиболее востребованы — IT-сфера, маркетплейсы, интернет-маркетинг, сварочные технологии, кондитерское и поварское дело, ресторанный сервис, туризм, гостиничное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани в простое из-за обрыва логистических цепочек находятся 2,4 тыс. сотрудников организаций, в режиме неполной занятости трудятся 1,4 тыс. человек.

Читайте также: Казанские работодатели планируют уволить 500 человек