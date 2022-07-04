Иркутск, 4 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Новые автобусы в этом году получат 14 муниципальных учреждений культуры Иркутской области. Как сообщает 4 июля телеграм-канал правительства региона, их приобрели по федеральному проекту «Культура малой Родины». Из федерального, областного и местных бюджетов на это выделено 66 млн руб.

Правительство Иркутской области Автобус

«Автобусы нужны для выездной деятельности творческих коллективов. Они позволяют артистам давать концерты, участвовать в фестивалях и праздниках в других территориях области. По федеральному проекту «Культура малой Родины» Иркутская область начала получать автобусы в 2020 году. Тогда было приобретено четыре единицы, в 2021 году — восемь единиц транспорта», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Транспорт уже поступил в 12 учреждений культуры в Жигаловском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Черемховском, Бодайбинском Шелеховском, Киренском, Тулунском, Иркутском, Нижнеудинском районах и в городе Саянске. В конце июля автобус получат в Чунском районе, до конца года — в Боханском.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Иркутской области из регионального бюджета дополнительно выделено 1,7 млрд рублей.

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