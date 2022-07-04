Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM В Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром-2022» представили проект уникального обитаемого подводного аппарата, сообщает пресс-служба АО «ПО «Севмаш» (ОСК).

Модель подводного аппарата для обслуживания газопроводов sevmash.ru

Обитаемый подводный аппарат создается на Севмаше по заказу ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в интересах ПАО «Газпром». Объект может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания. Подобных аппаратов в России не существует. Предполагается, что проект будет серийным.

«Обитаемый подводный аппарат водоизмещением около 15 тонн и обзором 270 градусов предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов. Инновационный проект направлен на повышение надежности и безопасности процесса транспортировки газа», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, автономность обитаемого подводного аппарата, заложенного на Севмаше, рассчитана на работу экипажа из двух человек на глубинах погружения до 2250 метров.