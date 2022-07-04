Москва, , 12:57 — REGNUM Кремль не может комментировать задержание и смерть учёного Дмитрия Колкера, это прерогатива суда. Об этом 4 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, умер арестованный по делу о госизмене заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер.

30 июня Колкер был помещён под стражу. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Сын учёного сообщил, что Колкера задержали в больнице, у него был диагностирован рак в четвёртой стадии.

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