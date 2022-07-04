Москва, , 12:55 — REGNUM Слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о введении ограничений на цену на российскую нефть являются отдельно взятым заявлением, без каких-либо принятых решений по этому вопросу. Об этом 4 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, такие слова главы правительства Японии ещё не значит, что такое решение будут согласованы другими странами.

«Давайте дождемся всё-таки, всё-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция спецоперации Вооружённых сил России по денацификации Украины проходит согласно плану и её продвижение ведётся в соответствии с имеющимися планами и корректировкам.