Орел, , 12:55 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал», сообщил корреспонденту ИА REGNUM 4 июля старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ России по Орловской области.

Как полагает следствие, в 2017–2022 году подозреваемый получил от представителей двух обществ с ограниченной ответственностью, расположенных в городе Санкт-Петербурге, деньги за приобретение и поставки у данных предприятий оборудования для нужд МПП ВКХ «Орелводоканал». Следователи полагают, что взятка составила более 888 тысяч рублей.

В СК напомнили, что в мае в отношении того же бывшего сотрудника «Орёлводоканала» было возбуждено ещё одно дело о получении взятки — по данным следствия, он систематически получал от индивидуального предпринимателя деньги за содействие в заключении контрактов. Общая сумма взяток, по данным уголовного дела, составила не менее 102 тысяч рублей.

Оба уголовных дела соединены в одном производстве, подозреваемый отправлен по решению суда под домашний арест.