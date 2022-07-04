Молдавия, , 12:54 — REGNUM Тарифы на природный газ в Молдавии нужно поднимать в очередной раз так как закупочная цена гораздо выше, чем та, которая учтена в расчётах для населения. Об этом 4 июля заявил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодняшняя закупочная цена, включённая в тариф ($696 за 1000 кубов) на $284 меньше, чем закупочная цена на июль месяц ($980). Если умножить на объём потребления газа в июле, а это 26 млн. кубов, то разница составит более $7 млн», — написал Чебан.

Он отметил, что с учётом прошлого года компания из-за разницы между тарифом и реальной ценой недополучила 2,5 млрд леев. Чебан отметил, что эту разницу не планируется возместить в течение одного года, но компании нужны средства на содержание газотранспортной структуры и налоговые выплаты.

Кроме того, многие потребители газа уже задолжали компании в общей сложности более $4 млн. Задолженность не уменьшается с учётом того, что должников запрещено отключать до 30 июля.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к том, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей. Это привело подорожанию топлива в несколько раз.