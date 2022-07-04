Москва, , 12:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин не будет поздравлять в 2022 году американского президента Джо Байдена с Днём независимости страны. Об этом 4 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в этом году Москва не будет отправлять телеграмму Вашингтону по случаю Дня независимости США.

«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — сказал Песков.

Он пояснил, что текущий год стал кульминацией недружественной политики США по отношению России.