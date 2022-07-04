Москва, 4 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в период с 7 по 8 июля в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете состоится конференция по адаптации к изменению климата в Арктике. Организатором конференции выступает министерство природных ресурсов и экологии России, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Программа мероприятия состоит из шести сессий, на которых ведущие эксперты, руководители профильных организаций и ведомств обсудят возможности адаптации к климатическим изменениям в Арктике.

На конференцию в Санкт-Петербург приглашены специалисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также научных и некоммерческих организаций.

«Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021—2023 годах. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц», — отмечается в сообщении пресс-службы Минприроды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, которое продлится до 2023 года.