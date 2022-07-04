Москва, 4 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Монголию состоится 5 июля. Об этом 4 июля информирует МИД.

Mid.ru Сергей Лавров

Отмечается, что Лавров посетит Улан-Батор по приглашению министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Стороны договорились об этом в телефонном разговоре 2 июня.

Лавров и Батцэцэг подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договорённостей о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах, пояснили в МИД.

Кроме того, предусмотрены беседы Лаврова с высшим политическим руководством Монголии.

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