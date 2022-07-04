Москва, 4 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по поводу задержания российского судна с зерном в Турции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев обратился к Турции с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту якобы находилось около 4,5 тысячи тонн украинского зерна. Сухогруз, вышедший из города Бердянска, который находится уже под контролем Российской Федерации, задержали 30 июня.

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