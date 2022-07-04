Сеул, 4 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 4 июля в Сеуле с сенатором США Риком Скоттом, с которым обсудил ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Бывший губернатор штата Флорида Рик Скотт является сенатором-республиканцем от штата Флорида, входящим в состав Комитета по вооруженным силам.

В ходе встречи Ли Чон Соп подчеркнул важность двустороннего альянса для регионального мира и стабильности и акцентировал внимание на том, что альянс Сеула и Вашингтона расширяет горизонты двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Южной Кореи также выразил признательность за растущий интерес к двустороннему альянсу и попросил у Конгресса США поддержки с целью расширения альянса до всеобъемлющего стратегического партнерства.

В свою очередь, Скотт отметил, что основной целью его визита является понимание ситуации с безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул важность установления международного порядка, а также акцентировал внимание на том, что Конгресс США будет работать над расширением сотрудничества между Сеулом и Вашингтона.