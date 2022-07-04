Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург. Об этом в своём телеграм-канале написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«Первым делом рассказал ему о нашем проекте по поддержке студенчества «Кампус», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин примет участие в работе выставки «Иннопром». Также он проведёт переговоры с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

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