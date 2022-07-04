Екатеринбург, 4 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург. Об этом в своём телеграм-канале написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Первым делом рассказал ему о нашем проекте по поддержке студенчества «Кампус», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин примет участие в работе выставки «Иннопром». Также он проведёт переговоры с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.