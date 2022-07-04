Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Оператор международных автобусных перевозок Lux Express увеличивает количество рейсов между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом 4 июля сообщили на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Lux Express Автобусы компании Lux Express

Теперь отправиться из Петербурга в столицу Финляндии можно ежедневно на трёх рейсах. Путешественники смогут выехать в 6:15, в 11:00 и 15:00. Вернуться обратно в Северную столицу каждый день можно в 8:30 и в 16:15, а ночной рейс в 23:50 будет отправляться лишь с четверга по воскресенье, а также только с 8 июля по 31 августа 2022 года.

Автобусы компании будут останавливаться у второго терминала аэропорта «Вантаа», отсюда они будут следовать по направлению в Петербург. Отметим, что турист должен иметь основание для пересечения границы.

Напомним, что с 15 июля Россия отменяет актиковидные требования для пересечения сухопутной границы. При этом с начала июля Финляндия заявила об отмене ограничений на выдачу виз для жителей РФ: их теперь можно запросить и с туристическими целями.