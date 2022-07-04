Москва, 4 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не направит поздравления главе Белого дома Джо Байдену и американскому народу с Днём независимости, который отмечается 4 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

США и Россия

«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, что «это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединённых Штатов».

«Поэтому, конечно, в этих условиях вряд ли это можно считать целесообразным — направление такого поздравительного послания», — указал пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, что День независимости США отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости 13 колоний от Великобритании. Так были образованы Соединённые Штаты.