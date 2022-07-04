Грозный, , 12:47 — REGNUM В Чечне сняли видео о подписании Владимиром Зеленским акта капитуляции Украины. Видео шуточное. В его съемках принимали участие актер, похожий на президента Украины, и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Mil.ru

На кадрах видеопародии актер, изображающий Зеленского, составляет текст указа о капитуляции, находясь под давлением некоего человека, рука которого находится на плече «украинского президента». В конце шутки, камера показывает, что диктует условия капитуляции никто иной, как глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом он заставляет дописать в тексте указа слова «Ахмат сила» и отмечает, что немного припоздал украинский лидер с принятием решения о капитуляции.

«В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми», — написал Кадыров, после размещенной в телеграм-канале видео-шутке.

По словам Кадырова, съемка шуточного минифильма проходила с участием пранкеров Вована и Лексуса и блогера Макса Комикадзе.