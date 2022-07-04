Варшава, , 12:47 — REGNUM Более 2,5 млн украинских беженцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, покинули страну. Об этом 4 июля сообщила Пограничная стража Польши.

Украинские беженцы на пункте выдачи помощи в Кракове (сс) Silar

Всего сотрудники стражи оформили в пунктах пропуска 4,529 млн человек с 24 февраля 2022 года, в том числе за 3 июля — 24,1 тыс. человек.

Однако в обратном направлении движется большее число людей. За последние сутки выехали из Польши на Украину 28,9 тыс. человек, всего с 24 февраля — 2,592 млн человек.

Сейчас на территории Польши, по официальным подсчётам, находится около 1,5 млн украинских беженцев. Более 250 тыс. из них уже начали легальную работу.