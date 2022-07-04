Москва, 4 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом 4 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу

«В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу», — сказал Песков.

Он добавил, что 4 июля другие встречи и совещания у президента носят внутренний характер.