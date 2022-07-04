Красноярск, , 12:47 — REGNUM В Красноярске сотрудники полиции нашли пропавшего 3 июля семилетнего мальчика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю, мать ребёнка обратилась в полицию лишь утром 4 июля.

Крик Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США

Она рассказала, что её сын ушёл из дома на прогулку накануне вечером и не вернулся. На поиски пропавшего был ориентирован личный состав полиции. В результате ребёнок был найден.

«Как выяснили полицейские, мальчик гулял по улицам микрорайона «Зелёная роща». Каких-либо противоправных действий в отношении него никто не совершал. В ближайшее время ребёнок будет возвращен матери», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.