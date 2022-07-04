Джакарта, 4 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) стали самыми быстрыми переговорами о партнерстве, которые могут быть реализованы, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве являются самыми быстрыми, которые Индонезия провела со странами-партнерами, менее чем за год переговоров.

Министр иностранных дел добавила, что создание соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве откроет новые возможности для торгового сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали 8 июля 2022 года.