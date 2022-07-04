Берлин, , 12:45 — REGNUM Германия зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса. Это произошло впервые за более чем 30 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, в мае 2022 года импорт страны превзошёл экспорт на €1 млрд. По отношению к апрелю экспорт в последний месяц весны сократился на 0,5%. До этого, в марте, он вырос на 4,4%. При этом импорт вырос на 2,7% в месячном выражении после роста на 3,5% в апреле, что намного больше, чем ожидали аналитики (0,9%). В годовом выражении экспорт и импорт Германии в мае увеличились на 11,7% и 27,8% соответственно.

В результате торговый дефицит Германии составил €1 млрд ($1,043 млрд), пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что экспортно-ориентированная экономика ФРГ пострадала от нарушений цепочек поставок на фоне спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны «Большой семёрки» (G7) обеспокоены текущей ситуацией в мировой экономике. Он отметил, что во многих странах темпы экономического роста снижаются, наблюдаются высокая инфляция и нехватка сырья, нарушение цепочек поставок. По словам Шольца, «это нужно преодолеть».

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