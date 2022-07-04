Берлин, 4 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Германия зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса. Это произошло впервые за более чем 30 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Так, в мае 2022 года импорт страны превзошёл экспорт на €1 млрд. По отношению к апрелю экспорт в последний месяц весны сократился на 0,5%. До этого, в марте, он вырос на 4,4%. При этом импорт вырос на 2,7% в месячном выражении после роста на 3,5% в апреле, что намного больше, чем ожидали аналитики (0,9%). В годовом выражении экспорт и импорт Германии в мае увеличились на 11,7% и 27,8% соответственно.

В результате торговый дефицит Германии составил €1 млрд ($1,043 млрд), пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что экспортно-ориентированная экономика ФРГ пострадала от нарушений цепочек поставок на фоне спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны «Большой семёрки» (G7) обеспокоены текущей ситуацией в мировой экономике. Он отметил, что во многих странах темпы экономического роста снижаются, наблюдаются высокая инфляция и нехватка сырья, нарушение цепочек поставок. По словам Шольца, «это нужно преодолеть».

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