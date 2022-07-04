Киев, 4 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. С призывом к западным странам объяснить, почему Украину нельзя взять в состав Североатлантического альянса (НАТО), выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил об этом 4 июля в интервью изданию «Левый берег».

Дмитрий Кулеба

По мнению Кулебы, у Украины якобы нет другой альтернативы, помимо полной интеграции в Запад, и в том числе — в НАТО.

«Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили… Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать (в альянс — ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, у Киева нет других вариантов, кроме, как стать членом НАТО.