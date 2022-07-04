Терновский район, Воронежская область, 4 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Четырёхлетний ребёнок утонул в реке во время прогулки с матерью в Терновском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 4 июля.

Василий Иванов ИА REGNUM Река

По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что накануне, 3 июля, в вечернее время, женщина с детьми гуляла в селе Русаново Терновского района вдоль реки Савала. Шедшая с коляской женщина в какой-то момент заметила отсутствие сына, который ехал на велосипеде. Через некоторое время тело ребенка без признаков жизни было обнаружено в водоеме рядом с берегом.

Следователь опросил очевидцев, назначил экспертизу для установления точной причины смерти ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 3 июля погибли двое подростков 13 и 14 лет, они утонули во время купания в реке.