Москва, , 12:42 — REGNUM События в Каракалпакии является внутренним делом Узбекистана, Москва не сомневается, что проблемы будут урегулированы при активной работе властей этой страны, заявил 4 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Узбекистан — это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 2 июля в Нукусе, столице входящей в Узбекистан Республики Каракалпакии, произошли беспорядки после объявления о конституционной реформе. В МВД Узбекистана заявили, что это было из-за непонимания населением сути реформ. В ходе беспорядков пострадали 243 человека, есть серьёзно раненые.

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