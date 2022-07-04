Москва, 4 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Власти Сирии ведут работу по укреплению отношений с Крымом, в том числе в сфере морских перевозок. Об этом сирийский посол в России Рияд Хаддад заявил в опубликованном 4 июля интервью ТАСС.

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Он подчеркнул, что Сирия всегда стремилась укреплять отношения с российскими регионами, включая Крым. Обе стороны приложили максимум усилий для развития сирийско-крымского торгового партнёрства.

Так, было подписано соглашение об укреплении экономического и торгового сотрудничества между Сирией и Крымом, а также установлены стабильные судоходные линии между портами, отметил Хаддад.

Он назвал значимым событием визит сирийской делегации в Крым в январе 2022 года. Возглавлял делегацию министр экономики и внешней торговли Сирии. Стороны наметили направления взаимодействия и решили ряд вопросов.

«Также стороны подписали ряд соглашений, наиболее важным из которых является соглашение о сотрудничестве между портами Крыма и Латакии», — сказал посол.

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