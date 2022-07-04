Гай, Оренбургская область, , 12:42 — REGNUM В Оренбургской области 54-летний житель Гая стал жертвой мошенников. Он лишился свыше 2,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Незнакомка, представившись сотрудницей банка, заявила мужчине, что с его счёта пытаются похитить деньги. Женщина предложила снять денежные средства и перевести на резервный счет. В результате гайчанин снял со счетов 1 119 260 рублей и перевел на указанный счет.

Впоследствии ему предложили застраховать накопления. Мужчина внёс 1 млн рублей. Для этого гайчанину пришлось продать автомобиль. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.