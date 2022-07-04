Владимир, 4 июля 2022, 12:42 — REGNUM Во Владимирской области 4 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Два человека госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 289 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 148 тыс. 545 пациентов, в том числе шесть — за последние сутки.
За весь период скончались 3486 человек. Подтвержден один новый летальный случай.