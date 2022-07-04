Владимир, 4 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Во Владимирской области 4 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Два человека госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 289 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 545 пациентов, в том числе шесть — за последние сутки.

За весь период скончались 3486 человек. Подтвержден один новый летальный случай.