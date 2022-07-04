Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM В Ростовской области реализуют крупный инвестиционный проект, предполагающий строительство комплексов по производству сжиженного природного газа. Соглашение на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге подписали донской губернатор Василий Голубев и председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 4 июля.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ожидается, в Ростовской области создадут два комплекса (мощностью до 10 тонн в час каждый) по производству сжиженного природного газа и СПГ-заправок. Реализация проекта оценивается в 18 млрд рублей. На предприятии будет создано около 100 рабочих мест.

«Этот проект включает в себя несколько заводов по сжижению газа, несколько десятков колонок на СПГ, естественно, транспорт любого вида — как трассовый, так и карьерный, бездорожный, водный. Помимо экономии денег для бизнесменов, это еще и большой вопрос заботы об экологии, создания новых рабочих мест», — подчеркнул Кахидзе.

Продолжается подбор земельного участка для размещения объекта. К строительству предполагается приступить в первом квартале 2023 года.