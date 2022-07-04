Ханты-Мансийск, 4 июля 2022, 12:39 — REGNUM В Югре за сутки на 4 июля с COVID-19 госпитализировали пятерых человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки на 4 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей семь человек. Выявили трёх заражённых, на семь человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стала Нягань — два случая.
Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 4 июля лабораторно подтверждено 211 385 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 208 591 человек, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).
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