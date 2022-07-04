Москва, , 12:38 — REGNUM Специальная военная операция спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины проходит согласно плану и её продвижение ведётся в соответствии с имеющимися планами и корректировкам. Об этом 4 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в министерство обороны. Я лишь могу сказать: операция идет по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать активизацию союзных войск на направлении Харькова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.