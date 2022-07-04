Москва, , 12:36 — REGNUM В ближайшее время президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом 4 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу Kremlin.ru

«В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу», — сказал Песков.

По его словам, встреча будет показана в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.