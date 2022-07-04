Шарыпово, Красноярский край, , 12:36 — REGNUM В городе Шарыпово Красноярского края подросток подозревается в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершённая с банковского счёта»). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Банковская карта Visa Marco Verch

Фигурантом дела стал несовершеннолетний житель Шарыпово. По данным следствия, днём 16 мая 2022 года 16-летний подросток встретил на лестничной площадке знакомого 69-летнего мужчину.

При встрече юноша обнял мужчину и в этот момент незаметно вытащил у него из нагрудного кармана банковскую карту. Этой картой подросток рассчитывался за покупки в магазинах города. Общая сумма похищенного составила 4,8 тыс. рублей.

Подросток полностью признал вину в содеянном. Он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге задержана группа местных жителей, в которую входили подростки. Они занимались кражей имущества с предприятий.

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