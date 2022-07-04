Тбилиси, , 12:34 — REGNUM В Тбилиси участники акции «Домой, в Европу», выступающие за интеграцию Грузии в Европу, 4 июля устроили шумную акцию-перформанс возле здания правительства. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Протест

По данным журналистов, активисты в знак протеста свистели, кричали, использовали музыкальные инструменты. Они выступают против внешней политики властей.

Как рассказали протестующие, каждое утро понедельника в правительстве проходит совещание. Цель шумной акции — «разбудить» министров. На место акции прибыли дополнительные силы полиции.

Напомним, организованная оппозицией акция «Домой, в Европу» началась в Тбилиси вечером 3 июля. Её участники потребовали отставки правительства, обвинив в торможении прозападных реформ, и остались на ночь. Кроме того, в течение прошедших выходных серию многотысячных акций провели сторонники партии «Консервативное движение». Они выступили против вхождения в ЕС. Протестующие разорвали флаги Евросоюза и ЛГБТ-движения.

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