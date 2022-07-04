Лесосибирск, Красноярский край, 4 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Лесосибирске Красноярского края задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по региону.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии ДТП в Лесосибирске, Красноярский край

По данным следствия, днём 3 июня юноша, будучи пьяным, ехал за рулём автомобиля ВАЗ-2106. В районе школы №6 он сбил 15-летнего пешехода, после чего съехал с дороги, повредил забор, калитку и перила школьной лестница, остановившись на клумбе.

«В результате грамотно организованных следственных действий подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб человек.