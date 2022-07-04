Стамбул, Турция, , 12:33 — REGNUM Деловые круги Турции «виноваты» в усугублении экономического кризиса, поскольку не выступают против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его неординарной политики, заявил один из ведущих оппозиционных деятелей страны Экрем Имамоглу и призвал руководителей компаний проявить «мужество», сообщает 4 июля Financial Times.

Экрем Имамоглу VOA

Обвиняя деловой мир, мэр Стамбула Имамоглу посетовал на то, что в условиях «самого глубокого экономического кризиса в истории Турции», когда инфляция составляет более 70%, а бедность стремительно растет, лидеры бизнеса молчат о происходящем.

«Я с грустью наблюдаю за тем, как деловой мир все так же неспособен проявить мужество, — сказал Имамоглу в интервью Financial Times. — К сожалению, деловой мир несет ответственность [за экономическую ситуацию]».

Эрдоган, ярый противник повышения процентных ставок, в последние годы неоднократно приказывал центральному банку снижать стоимость займов, несмотря на растущую инфляцию. Президент и высокопоставленные турецкие чиновники оправдывали агрессивное снижение ставок, утверждая, что действуют в рамках «новой экономической модели». Но этот подход привел к резкому падению курса национальной валюты по отношению к доллару и вызвал стремительный рост инфляции.

Имамоглу, которого считают возможным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах, посочувствовал руководителям компаний, признавая, что многие из них опасаются возмездия за критику турецкого лидера. Они боятся «незаконных судебных разбирательств» или «каких-либо иных вмешательств» в их деятельность, полагает Имамоглу.

Некоторые из крупнейших корпораций страны уже пострадали от налоговых штрафов, отмены тендеров и уголовных расследований после неуважительных высказываний в адрес Эрдогана.

Но мэр Стамбула предупредил, что экономика уже достигла «конца пути».

Имамоглу одержал ошеломляющую для турецкой оппозиции победу в 2019 году, став мэром Стамбула и положив конец многолетнему господству правящей Партии справедливости и развития в крупнейшем городе Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции годовая инфляция ускорилась до 78,6%