Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге с диагнозом COVID-19 госпитализировали всего 25 человек, что на 15 пациентов меньше, чем сутками раньше. Об этом 4 июля сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у медучреждения

Количество больных, размещённых на лечении COVID-19 в городских стационарах, по данным на 4 июля, составляет 893 человека (+27 пациентов к уровню предыдущих суток). В реанимации лежат 117 петербуржцев (-1), а к ИВЛ подключены 26 больных (+3). Только два человека (-46) за сутки покинули больницы Северной столицы.

Вне стационаров лечением вируса занимаются 1389 больных. За сутки количество лечащихся амбулаторно никак не изменись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе за сутки выявили 253 новых случая заражения коронавирусом (+5). Жертвами ковида стали девять человек (-1) за сутки, а выздоровел 91 пациент (-5).