Бухарест, 4 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В настоящее время Бухарест является форпостом НАТО на восточных рубежах Североатлантического альянса, а, следовательно, заслуживает особое отношение к себе со стороны руководства западного военного блока. Об этом 4 июля на отчетном заседании правительства Румынии завил румынский премьер-министр Николае Чукэ, сообщает бухарестский телеканал B1.

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По словам Чукэ, Румыния создала «идеальную модель» развития указанной структуры.

«Ранее наша страна никогда не была настолько защищенной и не представляла настолько мощную натовскую единицу, как сейчас, — отметил, в частности, он. — Нам отведена одна из главных ролей в НАТО, и мы с ней справимся».

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден объявил о намерении направить в Румынию более 5 тыс. военнослужащих в рамках программы НАТО. Сейчас специальный международный контингент альянса в этой стране составляет 10 тыс. человек.