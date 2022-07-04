Архангельск, , 12:31 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Северодвинска, женщину подозревают в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба РУФСБ.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Alisher Hasanov

По версии следствия, с февраля по июль 2021 года подозреваемая со своей персональной страницы «ВКонтакте» опубликовала заявления, оправдывающие терроризм.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 43-летний житель Архангельска признан виновным в публичном оправдании терроризма. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей.