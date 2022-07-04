Оренбург, 4 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Оренбурге проводится проверку по факту травмирования семилетнего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

stux Пешеходный переход

По данным ведомства, вечером 3 июля на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит семилетний мальчик. ДТП произошло на ул. Салмышской.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Известно, что за рулем автомобиля находился 66-летний водитель.