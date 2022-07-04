Москва, , 12:30 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 4 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 193 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 47 случаев меньше аналогичного показателя 3 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 240 человек, а днём ранее — у 249 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 866 новых случаев заражения коронавирусом.

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