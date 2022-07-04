Донецк, , 12:30 — REGNUM Украинские нацисты подвергли артиллерийским обстрелам Киевский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 4 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 11:55 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив по ней пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинское командование потеряло управление отступающими бригадами ВСУ.