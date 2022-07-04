Ростов-на-Дону, 4 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Деятельность злоумышленника, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, пресекли правоохранители в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 4 июля.

Уголовное дело

Согласно предварительной версии, с июня 2015 года по август 2020 года нелегальный доход ростовчанина составил около 19 млн рублей. Предположительно, он открыл фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, и занимался незаконными банковскими операциями.

«Оборот от противоправной деятельности составил около 190 млн рублей, из которых сумма дохода злоумышленника составила около 19 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Подозреваемый находится под домашним арестом.