Киев, , 12:30 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит объяснить, по какой причине его страну не принимают в НАТО.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

По его словам, у Киева нет другой альтернативы, кроме интеграции с Западом.

«А Запад — это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили, — сказал Кулеба в интервью изданию «Левый берег». — Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать».

Как сообщало ИА REGNUM, проток о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО должен быть подписан 5 июля.