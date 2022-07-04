Екатеринбург, 4 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Государственный архив административных органов Свердловской области представил сборник писем и дневников свердловчан, участвовавших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Георгиевская лента

Фраза, содержащаяся в одном из дневников, стала названием сборника «Эх!!! А жить хочется!!!» Её автор — молодой лейтенант Александр Пряхин. Особый раздел сборника посвящён воспоминанием свердловчан — бывших узников фашистских лагерей смерти.

По словам директора архива Оксаны Селезневой, перед презентацией сборника была проделана огромная работа. Документы личного происхождения играют важную роль в изучении периода Великой Отечественной войны. Они позволяют не только познакомиться с подробностями повседневной жизни участников войны, но и проследить особенности языка той или иной социальной группы.