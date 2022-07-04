Москва, 4 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления и три склада боеприпасов ВСУ, сообщили 4 июля в Министерстве обороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух бригад ВСУ.

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