Улан-Удэ, , 12:24 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл очередной случай нападения собаки на ребёнка. Жертвой стала четырёхлетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Напавшая на ребёнка собака. Бурятия Цитата из видео администрации Улан-Удэ

Нападение произошло 3 июля на улице Добролюбова. По словам матери, собака вцепилась ребёнку в лицо. Впоследствии девочке наложили десять швово.

Специалисты службы отлова после поступления сигнала поймали пса. Как выяснилось, у него есть хозяин, который содержит собаку в квартире и отпускает на самовыгул.

«На владельца составлен протокол по ст.47.1, требование на явку по ст. 51. За нарушение правил выгула и допущение на человека владельцу грозит штраф от 6 до 10 тысяч рублей», — отметили в мэрии.